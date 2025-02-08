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Глава Национального единства Алексей Чернышев очертил, как будут преодолевать дефицит рабочей силы

20:43, 8 февраля 2025
За пределами страны находятся более 6 млн вынужденных украинских мигрантов, вместе с диаспорой и трудовыми мигрантами – это более 20 млн человек.
Глава Национального единства Алексей Чернышев очертил, как будут преодолевать дефицит рабочей силы
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Как рассказал вице-премьер-министр Украины – министр национального единства Украины Алексей Чернышев, до полномасштабного вторжения размер ВВП Украины составлял около $200 млрд. Государственные расходы (сводный бюджет, пенсионный фонд) были на уровне $80 млрд. Однако, во время войны и в процессе восстановления потребностей значительно больше, более $110 млрд в год (из-за роста военных и социальных расходов и нужд восстановления).

Чтобы балансировать такие расходы, чтобы выжить и отстроиться Украине в ближайшее десятилетие необходимо удвоить ВВП. Для этого, по оценкам экспертов Центра экономического обновления, экономика Украины должна расти минимум на 7% ежегодно.

«При текущем уровне производительности Украине не будет хватать до 4,5 млн работников. К 2035 году с рынка труда выйдут еще 2 млн работников: старение населения, недостаточное количество молодежи, не все украинцы вернутся, часть семей воссоединится за границей. Если не привлекать дополнительно людей на рынок труда и не повышать производительность, восстановление растянется на долгие десятилетия», - объяснил Чернышев.

Таким образом, для сокращения дефицита рабочей силы есть два пути – повышение производительности труда и максимальное привлечение работающих.

Что касается привлечения работников, Чернышев указывает на три возможности:

- сохранение и развитие внутреннего человеческого капитала. Для этого нужна реформа образования, массовое переобучение, экономическая инклюзия, развитие женского предпринимательства, высокие стандарты здравоохранения, возвращение ветеранов к экономической активности, интеграция людей с инвалидностью и ВПЛ на рынок труда и т.д.

- То над чем работает команда Министерства – возвращение и привлечение украинцев из-за границы. Большой ресурс. За пределами страны находятся более 6 млн вынужденных украинских мигрантов, вместе с диаспорой и трудовыми мигрантами – это более 20 млн человек.

- привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы (вопрос, нуждающийся в комплексном диалоге в стране).

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Украина Алексей Чернышев Министерство национального единства

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