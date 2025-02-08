Як оформити дозвіл на працевлаштування іноземців в Україні – роз'яснення

Для оформлення дозволу на працевлаштування іноземців необхідно зібрати пакет документів.

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Управління інспекційної діяльності в Житомирській області роз'яснило порядок оформлення дозволу на працевлаштування іноземців в Україні. Для цього роботодавцю необхідно зібрати певний пакет документів та подати їх до відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що відповідає за політику в сфері зайнятості та трудової міграції.

Роботодавець має подати наступні документи:

Заяву за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, в якій підтверджується, що посада не потребує громадянства України і не пов'язана з державною таємницею.

Копії паспорта іноземця (або особи без громадянства) із засвідченим перекладом на українську мову.

Кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

Копію проекту трудового договору з іноземцем або особою без громадянства, завірену роботодавцем.

Залежно від категорії працівника, можуть бути додаткові документи.

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