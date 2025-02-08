Як оформити дозвіл на працевлаштування іноземців в Україні – роз'яснення

Управління інспекційної діяльності в Житомирській області роз'яснило порядок оформлення дозволу на працевлаштування іноземців в Україні. Для цього роботодавцю необхідно зібрати певний пакет документів та подати їх до відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що відповідає за політику в сфері зайнятості та трудової міграції.
Роботодавець має подати наступні документи:
Залежно від категорії працівника, можуть бути додаткові документи.
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