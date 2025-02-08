Как оформить разрешение на трудоустройство иностранцев в Украине – разъяснение

Для оформления разрешения на трудоустройство иностранцев необходимо собрать пакет документов.

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Управление инспекционной деятельности в Житомирской области разъяснило порядок оформления разрешения на трудоустройство иностранцев в Украине. Для этого работодателю необходимо собрать определенный пакет документов и подать их в соответствующий территориальный орган центрального органа исполнительной власти, отвечающего за политику в сфере занятости и трудовой миграции.

Работодатель должен подать следующие документы:

- Заявление по форме, утвержденной Кабинетом Министров Украины, в котором подтверждается, что должность не требует гражданства Украины и не связана с государственной тайной.

- Копии паспорта иностранца (или лица без гражданства) с заверенным переводом на украинский язык.

- Цветную фотографию размером 3,5 х 4,5 см.

- Копию проекта трудового договора с иностранцем или лицом без гражданства, заверенную работодателем.

В зависимости от категории работника, могут быть дополнительные документы.

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