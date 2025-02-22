Житло в Україні подорожчало на 12,7% – ціни зростають четвертий рік поспіль

З 2021 року житло в Україні подорожчало на 67,9%.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні зросли ціни на житло як на первинному ринку, так і на вторинці. У 2024 році порівняно із 2023 роком ціни на житло зросли на 12,7%. Про це повідомила Державна служба статистики.

Як розповів голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, попри те, що цей показник є найнижчим за останнє десятиліття (у 2021 році зростання становило 14,8%), тенденція постійного двозначного подорожчання житла четвертий рік поспіль викликає занепокоєння. Загалом із 2021 року нерухомість подорожчала на 67,9%, випередивши інфляцію (58,1%) та зростання курсу долара (48,4%), а також більш ніж у 3,5 рази – збільшення реальної середньої заробітної плати.

Ринок первинного житла зростав ще швидшими темпами – ціни на новобудови у 2024 році підвищилися на 15,0%, тоді як на вторинному ринку – на 11,6%. Загалом за 2021-2024 роки житло на первинному ринку подорожчало на 68,7%, а на вторинному – на 67,3%.

Ситуацію на ринку нерухомості значно ускладнила повномасштабна війна. Мільйони квадратних метрів житла було зруйновано, а загальні збитки від пошкодженого та знищеного житла на початок 2023 року оцінювалися у 60 млрд доларів. Очікується, що новий звіт Світового банку, Єврокомісії та ООН («Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» – RDNA4) покаже ще вищі цифри.

Попри складнощі з доступністю іпотечного кредитування, уряд намагається розв’язати проблему житла. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль днями заявив, що одним із ключових пріоритетів роботи Кабміну є відновлення житла для українців.

За його словами, вже виплачено:

18 млрд грн компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло, що дозволило 90 тисячам сімей відновити або придбати нові домівки.

15 млрд грн виділено на нову програму компенсацій для внутрішньо переміщених осіб, що дозволить 10 тисячам родин отримати фінансування на купівлю нерухомості.

Втім, масштаби проблеми та швидке зростання цін на житло свідчать, що її вирішення потребуватиме значного часу та додаткових зусиль.

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