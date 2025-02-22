Житло в Україні подорожчало на 12,7% – ціни зростають четвертий рік поспіль

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні зросли ціни на житло як на первинному ринку, так і на вторинці. У 2024 році порівняно із 2023 роком ціни на житло зросли на 12,7%. Про це повідомила Державна служба статистики.
Як розповів голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, попри те, що цей показник є найнижчим за останнє десятиліття (у 2021 році зростання становило 14,8%), тенденція постійного двозначного подорожчання житла четвертий рік поспіль викликає занепокоєння. Загалом із 2021 року нерухомість подорожчала на 67,9%, випередивши інфляцію (58,1%) та зростання курсу долара (48,4%), а також більш ніж у 3,5 рази – збільшення реальної середньої заробітної плати.
Ринок первинного житла зростав ще швидшими темпами – ціни на новобудови у 2024 році підвищилися на 15,0%, тоді як на вторинному ринку – на 11,6%. Загалом за 2021-2024 роки житло на первинному ринку подорожчало на 68,7%, а на вторинному – на 67,3%.
Ситуацію на ринку нерухомості значно ускладнила повномасштабна війна. Мільйони квадратних метрів житла було зруйновано, а загальні збитки від пошкодженого та знищеного житла на початок 2023 року оцінювалися у 60 млрд доларів. Очікується, що новий звіт Світового банку, Єврокомісії та ООН («Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» – RDNA4) покаже ще вищі цифри.
Попри складнощі з доступністю іпотечного кредитування, уряд намагається розв’язати проблему житла. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль днями заявив, що одним із ключових пріоритетів роботи Кабміну є відновлення житла для українців.
За його словами, вже виплачено:
Втім, масштаби проблеми та швидке зростання цін на житло свідчать, що її вирішення потребуватиме значного часу та додаткових зусиль.
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