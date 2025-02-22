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Жилье в Украине подорожало на 12,7% – цены растут четвертый год подряд

08:32, 22 февраля 2025
С 2021 года жилье в Украине подорожало на 67,9%.
Жилье в Украине подорожало на 12,7% – цены растут четвертый год подряд
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине выросли цены на жилье как на первичном рынке, так и на вторичке. В 2024 году по сравнению с 2023 годом цены на жилье выросли на 12,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Как рассказал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, несмотря на то, что этот показатель является самым низким за последнее десятилетие (в 2021 году рост составил 14,8%), тенденция постоянного двузначного подорожания жилья четвертый год подряд вызывает беспокойство. Всего с 2021 года недвижимость подорожала на 67,9%, опередив инфляцию (58,1%) и рост курса доллара (48,4%), а также более чем в 3,5 раза - увеличение реальной средней заработной платы.

Рынок первичного жилья рос еще более быстрыми темпами - цены на новостройки в 2024 году повысились на 15,0%, тогда как на вторичном рынке - на 11,6%. Всего за 2021-2024 годы жилье на первичном рынке подорожало на 68,7%, а на вторичном - на 67,3%.

Ситуацию на рынке недвижимости значительно осложнила полномасштабная война. Миллионы квадратных метров жилья были разрушены, а общие убытки от поврежденного и уничтоженного жилья на начало 2023 года оценивались в 60 млрд долларов. Ожидается, что новый отчет Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН («Четвертая быстрая оценка ущерба и потребностей на восстановление Украины» - RDNA4) покажет еще более высокие цифры.

Несмотря на сложности с доступностью ипотечного кредитования, правительство пытается решить проблему жилья. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на днях заявил, что одним из ключевых приоритетов работы Кабмина является восстановление жилья для украинцев.

По его словам, уже выплачено:

- 18 млрд грн компенсаций за поврежденное и разрушенное жилье, что позволило 90 тысячам семей восстановить или приобрести новые дома.

- 15 млрд грн выделено на новую программу компенсаций для внутренне перемещенных лиц, что позволит 10 тысячам семей получить финансирование на покупку недвижимости.

Впрочем, масштабы проблемы и быстрый рост цен на жилье свидетельствуют, что ее решение потребует значительного времени и дополнительных усилий.

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Даниил Гетманцев рынок

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