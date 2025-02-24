Верховный Суд указал, что запись в трудовой книжке не является безусловным доказательством работы лица при наличии обоснованных сомнений в достоверности данных

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, отметив, что наличие записи в трудовой книжке не является основанием для зачисления периода работы в страховой стаж.

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Верховный Суд рассмотрел в порядке административное дело по иску физического лица к Главному управлению Пенсионного фонда в Ивано-Франковской области и Главному управлению Пенсионного фонда в Сумской области о признании противоправным решения об отмене назначенной пенсии и обязательства отнести к страховому стажу период работы в малом предприятии.

Суть спора заключалась в отмене Пенсионным фондом ранее назначенной пенсии истцу из-за отсутствия подтверждения страхового стажа за период работы в указанном предприятии, в частности, из-за отсутствия персонифицированных данных об уплате страховых взносов и сомнений в достоверности записей в трудовой книжке.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, признав противоправным решение об отмене назначенной пенсии и обязал орган пенсионного фонда повторно рассмотреть вопрос о зачислении спорного периода в страховой стаж. Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменений.

Однако Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, отметив, что наличие записи в трудовой книжке не является основанием для зачисления периода работы в страховой стаж.

Суд подчеркнул, что неприведение малым предприятием печати в соответствие с законодательными положениями (с 2004 года, в том числе на момент проставления в трудовой книжке истца записи о его увольнении с малого предприятия (5 декабря 2004 года) законодателем было установлено требование об обязательном указании на печатях и штамп) указывает на наличие неточностей или ошибок в заполнении трудовой книжки и может подвергать сомнению достоверность указанных в ней сведений.

На этом основании коллегия судей Верховного Суда отметила, что в случае когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения трудового стажа принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, справки, выписки из приказов, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Суд также отметил, что выписки с лицевых счетов, платежные сведения и другие документы о начисленной и уплаченной заработной плате, которые являются доказательствами ежемесячной уплаты страховых взносов предприятием, также могут служить сведениями, подтверждающими/опровергающими позицию о недостоверности сделанной в трудовой книжке записи.

Суд указал, что суды предыдущих инстанций не исследовали полностью обстоятельства дела, не установили, были ли поданы истцом документы, которые могут подтвердить стаж за спорный период, а также не проверили соответствие записей в трудовой книжке относительно периода работы истца на указанном предприятии требованиям законодательства.

Основные правовые выводы Верховного Суда по этому делу заключаются в следующем: запись в трудовой книжке не является безусловным доказательством периода работы лица в случае наличия обоснованных сомнений относительно достоверности соответствующей информации; неправильное оформление печати предприятия может указывать на неточности в трудовой книжке и подвергать сомнению достоверность сведений об указанных в ней периодах работы; при обнаружении неточностей в трудовой книжке для подтверждения трудового стажа можно использовать данные из реестров, справки, выписки, трудовые договоры и другие соответствующие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Постановление Верховного Суда от 28 января 2025 г. по делу №300/8132/23 (административное производство № К/990/21738/24).

Автор: Наталя Мамченко

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