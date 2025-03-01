20 тисяч доларів за пішу «мандрівку» до Румунії — на Буковині затримано порушників

Чоловік заплатив $20 тисяч незнайомцю за обіцянку «безпечного переходу» до Румунії.

Фото: dpsu.gov.ua

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На Буковині затримали двох чоловіків, що пішки рухалися в бік кордону. За таку «мандрівку» до Румунії один з них заплатив $20 тисяч. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Як з’ясувалося, місцевий мешканець зголосився перевести одного чоловіка через кордон за дистанційними вказівками організатора протиправної схеми.

За таку мандрівку житель Тернополя погодився заплатити 20 тисяч доларів.

«Організатор зміг переконати свого «клієнта», що за ці гроші він стовідсотково потрапить за кордон, не прикладаючи для цього особливих зусиль. Проте, на заваді планам порушників стали охоронці кордону», — зазначили в ДПСУ.

Відносно нелегального туриста складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Стосовно організатора незаконного походу, місце знаходження якого встановлюється, та його спільника до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

Провідника затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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