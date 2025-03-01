50-ту церемонію вручення французької кінопремії «Сезар» присвятили Україні

Французька ікона кіно Катрін Деньов присвятила церемонію кінопремії «Сезар» Україні.

Джерело фото: BERTRAND GUAY/AFP

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Ведуча вечора Катрін Деньов оголосила присвяту 50-тої церемої вручення французької кінопремії «Сезар» Україні. Про це пише видання Vanity Fair.

«Я оголошую 50-ту церемонію вручення премії «Сезар» відкритою і присвячую її Україні», — оголосила зі сцени ведуча вечора.

На піджаку Деньов прикріпила жовто-блакитну шпильку в кольорах українського прапора. Церемонія проходила за кілька годин після зустрічі президентів Зеленського і Трампа в Білому домі в США.

«Сезар» — це національна кінопремія Франції. Цьогоріч нагороду за найкращий фільм отримала стрічка «Емілія Перес».

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