50-ю церемонию вручения французской кинопремии «Сезар» посвятили Украине

Французская икона кино Катрин Деньов посвятила церемонию кинопремии Сезар Украине.

Источник фото: BERTRAND GUAY/AFP

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Ведущая вечера Катрин Деньов объявила посвящение 50-й церемонии вручения французской кинопремии «Сезар» Украине. Об этом пишет издание Vanity Fair.

«Я объявляю 50-ю церемонию вручения премии "Сезар" открытой и посвящаю ее Украине», - объявила со сцены ведущая вечера.

На пиджаке Деньов прикрепила желто-голубую шпильку в цветах украинского флага. Церемония проходила через несколько часов после встречи президентов Зеленского и Трампа в Белом доме в США.

«Сезар» — это национальная кинопремия Франции. В этом году награду за лучший фильм получила лента «Эмилия Перес».

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