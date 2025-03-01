20 тысяч долларов за пешее «путешествие» в Румынию — на Буковине задержаны нарушители

Человек заплатил $20 тысяч незнакомцу за обещание «безопасного перехода» в Румынию.

Фото: dpsu.gov.ua

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На Буковине задержали двух мужчин, которые пешком двигались в сторону границы. За такое «путешествие» в Румынию один из них заплатил 20 тысяч долларов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Как выяснилось, местный житель согласился провести одного мужчину через границу по дистанционным указаниям организатора противоправной схемы.

За такое путешествие житель Тернополя согласился заплатить 20 тысяч долларов.

«Организатор смог убедить своего «клиента», что за эти деньги он стопроцентно попадет за границу, не прилагая для этого особых усилий. Однако планам нарушителей помешали пограничники», — отметили в ГПСУ.

В отношении нелегального туриста составлены материалы об административном правонарушении.

В отношении организатора незаконного перехода, местонахождение которого устанавливается, и его сообщника в правоохранительные органы направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР.

Проводник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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