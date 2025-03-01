Практика судов
  1. В Украине

20 тысяч долларов за пешее «путешествие» в Румынию — на Буковине задержаны нарушители

21:12, 1 марта 2025
Человек заплатил $20 тысяч незнакомцу за обещание «безопасного перехода» в Румынию.
20 тысяч долларов за пешее «путешествие» в Румынию — на Буковине задержаны нарушители
Фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине задержали двух мужчин, которые пешком двигались в сторону границы. За такое «путешествие» в Румынию один из них заплатил 20 тысяч долларов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Как выяснилось, местный житель согласился провести одного мужчину через границу по дистанционным указаниям организатора противоправной схемы.

За такое путешествие житель Тернополя согласился заплатить 20 тысяч долларов.

«Организатор смог убедить своего «клиента», что за эти деньги он стопроцентно попадет за границу, не прилагая для этого особых усилий. Однако планам нарушителей помешали пограничники», — отметили в ГПСУ.

В отношении нелегального туриста составлены материалы об административном правонарушении.

В отношении организатора незаконного перехода, местонахождение которого устанавливается, и его сообщника в правоохранительные органы направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР.

Проводник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка деньги пограничники Государственная пограничная служба военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене права судов назначать условное наказание за уклонение от мобилизации

В случае принятия законопроекта суды не смогут назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком для лиц, уклонившихся от мобилизации.

По письмам-ходатайствам органов власти в течение 2024 года за границу выехало 15,7 тысячи мужчин, не вернулись – 1130

Половина таких мужчин, которые покинули страну благодаря этим письмам и не вернулись, выехали по ходатайству Министерства культуры.

НАБУ, БЭБ, ГБР и МТСБУ получили доступ в Реестр транспортных средств МВД

Кабмин добавил органы Бюро экономической безопасности, НАБУ и должностных лиц ГБР в перечень субъектов, имеющих доступ к Единому государственному реестру транспортных средств относительно зарегистрированных транспортных средств, их владельцев и надлежащих пользователей.

Заведения высшего образования МВД, СБУ, высшие военные учебные заведения лишат права готовить юристов — Комитет одобрил концепцию реформы

Комитетом одобрена концепция реформирования высшего юридического образования и первичного доступа к юридической профессии, которая предусматривает запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, высших военных учебных заведениях – дальше будут готовить законопроект.

Рада приняла закон о признании результатов обучения, полученных гражданами Украины за границей

Кабмин сможет урегулировать все вопросы относительно порядка признания результатов обучения, полученных гражданами Украины путем формального или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, находящихся за границей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео