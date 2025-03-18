Працівники ДКВС здали кров для поранених військових і постраждалих унаслідок обстрілів РФ киян, фото

До акції по здачі крові долучилися понад 50 працівників ДКВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 18 березня, понад 50 співробітників Державної кримінально-виконавчої служби долучилися до проведення у відомстві Дня донора. Про це повідомила пресслужба ДКВС.

«Серед учасників були як люди, які уперше ставали донором і фактично відзначали власний дебют у цій шляхетній справі, так і ветерани руху. Зокрема, провідний фахівець з питань цивільного захисту ЦОЗ ДКВС України Владислав Руденко займається донорством на постійній основі вже понад 40 років, і прагне щонайменше двічі на рік здавати кров для медичних потреб», - заявили у відомстві.

Загалом цільовою групою, для кого призначена зібрана під час згаданої ініціативи кров, стануть військовослужбовці, яких лікують у госпіталях, а також цивільні, постраждалі внаслідок ворожих обстрілів.

«Якщо до повномасштабного вторгнення Росії дві третини пацієнтів не отримували вчасно чи взагалі не отримували кров, то після лютого 2022 року ця ситуація набула особливої важливості. І сьогодні ми вдячні ініціативі Мін’юсту за те, що вони спільно з колегами змогли об’єднатися й долучитися до акції зі здачі крові», - зауважила представник ДонорUA Дар’я Сидорук.

У ДКВС зазначають, що сьогодні під час Дня донора відбувся і своєрідний дебют – тут у родини співробітників народилася сімейна традиція донорства.

«Особи, які проходять службу в нашій системі, повинні обов’язково здавати кров, особливо з огляду на нинішні воєнні реалії. Тому мої колеги і я активно долучилися до цієї важливої акції. Здаю кров ще з 1998 року, відтоді, як став курсантом профільного навчального закладу. Відтоді намагаюся кілька разів на рік бути учасником донорського руху. А відсьогодні це стало вже й нашою родинною традицією, оскільки і моя дружина Сніжана вперше долучилася до такої донації», – розповів про власний досвід начальник управління з питань забезпечення режиму Департаменту з питань виконання кримінальних покарань полковник внутрішньої служби Сергій Чабанюк.

У відомстві додали, що донорська кров у час воєнного лихоліття є надзвичайно затребуваною. Держава разом із партнерами намагається створити банк крові, аби кожен її потребуючий зміг отримати найважливішу рідину людського організму вчасно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.