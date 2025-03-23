Практика судів
  1. В Україні

Правоохоронця з Волині підозрюють у нелегальній торгівлі деревиною у прикордонній зоні

07:54, 23 березня 2025
Фігурант організував незаконну вирубку лісу в прикордонній зоні, до якої залучив спільників.
Правоохоронця з Волині підозрюють у нелегальній торгівлі деревиною у прикордонній зоні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронця з Волині підозрюють у нелегальній торгівлі деревиною у прикордонній зоні. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, начальник відділення одного із правоохоронних органів організував незаконну вирубку лісу в прикордонній зоні, до якої залучив ще кількох осіб, причетність яких встановлюється.

Спільники перевозили цінну деревину різних порід на підпільні пилорами, обробляли, а потім продавали. У середньому один кубометр товару коштував 2 тисячі гривень. Під час санкціонованих обшуків виявлено незаконно зрубану деревину та документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Правоохоронця викрито під час одержання 36 тисяч гривень за допомогу у перевезенні і реалізації незаконно зрубаної деревини. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді 121 тисячі гривень застави, а також відсторонено від виконання службових обов'язків.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура дрова ліс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто кращий, той і буде працювати в бажаному йому суді – Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли, чому судді змагаються за можливість переводу в інший суд з кандидатами на посади суддів.

На заклик України розблокувати відкриття переговорних кластерів лідери ЄС пообіцяли посилити підтримку реформ в Україні

Переговорні кластери щодо вступу України до ЄС відкриватимуться по мірі виконання Україною умов – заява саміту.

Голова Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Єврокомісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн уникає бюджетного контролю

Європейська комісія продовжує уникати бюджетного контролю Європейського парламенту – між Урсулою фон дер Ляєн та Робертою Метсолою назріває конфлікт.

До Ради внесли законопроект про права військовослужбовців ЗСУ, СБУ, УДО та інших на об’єкти інтелектуальної власності, створені ними під час військової служби

Статут внутрішньої служби ЗСУ пропонують доповнити нормою, що посадовими інструкціями чи наказом на військовослужбовця може бути покладено обов’язок здійснення інтелектуальної, творчої, у тому числі інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності.

У Раді заявили, що будь-яке застосування фізичної сили представниками ТЦК неприпустиме, і ТЦК не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини

«Ми не голосували за «бусифікацію» – Олександр Бакумов прокоментував мету законопроекту про посилення відповідальності працівників ТЦК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду