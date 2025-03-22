Водіям нагадали про правила перевезення дітей та штрафи за порушення

У поліції повідомили, який штраф за відсутність автокрісла для дітей.

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В Україні діють правила перевезення дітей в автомобілях, які спрямовані на підвищення безпеки юних пасажирів, повідомляє патрульна поліція в Одеській області.

Зазначається, що відповідно до правил дорожнього руху:

- забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу;

- дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду. У разі перевезення дитини віком до 3-х років у легковому автомобілі, на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху з обов’язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння (у разі її наявності).

За ігнорування правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність:

- вперше протягом року — накладення штрафу на водія в розмірі 510 гривень.

- повторне протягом року — накладення штрафу на водія в розмірі 850 гривень.

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