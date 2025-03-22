Водителям напомнили о правилах перевозки детей и штрафах за нарушение

В полиции сообщили, какой штраф за отсутствие автокресла для детей.

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В Украине действуют правила перевозки детей в автомобилях, направленных на повышение безопасности юных пассажиров, сообщает патрульная полиция в Одесской области.

Отмечается, что в соответствии с правилами дорожного движения:

- запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства;

- детские удерживающие системы устанавливают на местах для сидения кроме первого ряда. В случае перевозки ребенка до 3-х лет в легковом автомобиле, на месте для сидения первого ряда допускается установка детских удерживающих систем, которые устанавливаются против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (в случае его наличия).

За игнорирование правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность:

- впервые в течение года – наложение штрафа на водителя в размере 510 гривен.

- повторное в течение года – наложение штрафа на водителя в размере 850 гривен.

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