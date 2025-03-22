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В школах Техаса могут проводить молитвы во время учебного дня — Сенат принял законопроект

21:26, 22 марта 2025
Ученики техасских школ смогут участвовать в молитвах и чтении Библии во время учебного дня по решению школы и с разрешения родителей.
В школах Техаса могут проводить молитвы во время учебного дня — Сенат принял законопроект
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Сенат штата Техас одобрил законопроект, позволяющий школам проводить молитвы и другие религиозные практики в рамках учебного дня. Об этом сообщает Courthouse News.

Документ, предложенный сенатором-республиканцем Мейсом Миддлтоном, предоставляет государственным и светским чартерным школам право принимать политику, согласно которой каждое учебное заведение будет обязано предоставлять учащимся и сотрудникам возможность ежедневно участвовать в молитве или чтении Библии либо других священных текстов. Участие — строго добровольное, только при наличии письменного согласия родителей.

«Этот закон возвращает молитвы в наши государственные школы», — заявил Миддлтон во время выступления в Сенате. — «Мы — штат, основанный на принципе In God We Trust. Религиозная свобода — это то, что гарантирует наша Конституция, и этот закон её расширяет».

Вопрос школьных молитв уже давно вызывает споры в американской политике и праве. После решения Верховного суда США по делу Kennedy v. Bremerton в 2022 году, республиканцы начали активнее продвигать подобные инициативы. Тогда суд признал, что увольнение школьного футбольного тренера за молитву с игроками после матча нарушило его право на свободу вероисповедания.

Однако критики нового закона указывают на важное отличие: в деле Kennedy молитва была личной инициативой, тогда как новый закон предполагает организованную молитву под эгидой школы.

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США религия школа

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