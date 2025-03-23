На Житомирщине супруги пытались ограбить магазин кожаной одежды, но им помешала продавщица

Два посетителя магазина одежды попытались похитить новые вещи и сбежать с ними.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Бердичеве двое посетителей пытались украсть кожаные куртки из магазина одежды, но им помешали продавщица и прохожие.

Как рассказали в полиции, в магазин пришли мужчина и женщина якобы с намерением приобрести кожаную одежду. Выбрав несколько моделей, посетительница пошла к примерочной, одновременно общаясь с продавщицей и отвлекая ее. Мужчина находился рядом, а затем вдруг вышел из лавки.

Через несколько минут из помещения выбежала и женщина, одетая в новую куртку. Так что предпринимательница бросилась за ними и с криками за помощью. Вместе с неравнодушными прохожими они помешали скрыться злоумышленникам.

У задержанных изъяли две похищенные кожаные куртки. 39-летний мужчина одну из них успел вынести из магазина в руках.

Ему и его 35-летней жене избрали меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.