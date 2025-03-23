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На Житомирщині подружжя намагалося пограбувати магазин шкіряного одягу, але їм завадила продавчиня

00:00, 23 березня 2025
Двоє відвідувачів крамниці одягу спробували викрасти нові речі та втекти з ними.
На Житомирщині подружжя намагалося пограбувати магазин шкіряного одягу, але їм завадила продавчиня
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У Бердичеві двоє відвідувачів намагалися вкрасти шкіряні куртки з магазину одягу, але їм завадили продавчиня та перехожі.

Як розповіли у поліції, до магазину прийшли чоловік та жінка нібито з наміром придбати шкіряний одяг. Обравши кілька моделей, відвідувачка пішла до примірочної, водночас спілкуючись з продавчинею та відволікаючи її. Чоловік перебував поруч, а потім раптом вийшов з крамниці.

За кілька хвилин з приміщення вибігла й жінка, одягнута в нову куртку. Тож підприємиця кинулася за ними та з криками по допомогу. Разом з небайдужими перехожими вони завадили втекти зловмисникам.

У затриманих вилучили дві викрадені шкіряні куртки. 39-річний чоловік одну з них встиг винести з магазину в руках.

Йому та його 35-річній дружині обрали запобіжні заходи у виді нічного домашнього арешту.

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