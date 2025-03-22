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На Волині чоловік за 8 тисяч доларів «продавав» непридатність до армії — обіцяв відстрочку і зняття з обліку

21:08, 22 березня 2025
Фігурант «вирішував питання» непридатності до армії — обіцяв «відмазати» від мобілізації через зв’язки в ТЦК.
На Волині чоловік за 8 тисяч доларів «продавав» непридатність до армії — обіцяв відстрочку і зняття з обліку
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На Волині затримали чоловіка, який за 8 тисяч доларів «вирішував питання» щодо непридатності до служби в армії. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 32-річний підозрюваний пообіцяв цивільній дружині військовозобов’язаного за гроші допомогти із визнанням останнього непридатним до служби в армії, оформленням для нього відстрочки від призову під час мобілізації, зняттям із військового обліку та внесенням відповідних даних до інформаційної системи «Оберіг».

Для цього він мав вплинути на рішення знайомих із ТЦК.

Водночас фігурант запевнив жінку, що якщо вона відмовиться заплатити 8 тисяч доларів, то її чоловіка невідкладно призвуть на війська.

Викрито підозрюваного під час одержання другої частини хабаря у розмірі 7 тисяч доларів. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід. Перевіряється ймовірна співучасть у злочині інших осіб.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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