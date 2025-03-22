На Волыни мужчина за 8 тысяч долларов «продавал» негодность в армию — обещал отсрочку и снятие с учета

Фигурант «решал вопрос» о непригодности к армии — обещал «отмазать» от мобилизации через связи в ТЦК.

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На Волыни задержали мужчину, который за 8 тысяч долларов «решал вопрос» относительно непригодности к военной службе. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, 32-летний подозреваемый пообещал гражданской жене военнообязанного за деньги помочь признать последнего непригодным к военной службе, оформить ему отсрочку от призыва во время мобилизации, снять с военного учета и внести соответствующие данные в информационную систему «Оберіг».

Для этого он должен был повлиять на решение знакомых из ТЦК.

Одновременно фигурант уверял женщину, что если она откажется платить 8 тысяч долларов, её мужа немедленно призовут в армию.

Подозреваемого задержали во время получения второй части взятки в размере 7 тысяч долларов. Его взяли под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины.

На данный момент ему избрана мера пресечения. Проверяется возможное соучастие в преступлении других лиц.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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