Житель Житомирщины получил 10 лет тюрьмы за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку

25-летний мужчина в состоянии опьянения решил изнасиловать дочь знакомой.

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В Житомирской области судили мужчину за совершение покушения на изнасилование 12-летней девочки, сообщает областная прокуратура.

Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Доказано, что в январе 2023 года 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к месту жительства своей знакомой. Выяснив, что последней нет дома, решил изнасиловать ее малолетнюю дочь, которая находилась дома сама.

Вместе с тем малолетняя потерпевшая оказала сопротивление нападающему: сопротивлялась и звала на помощь, а вырвавшись, позвонила сестре, которая вызвала работников полиции и знакомого.

В дальнейшем преступные действия обидчика были прекращены местным жителем и сотрудниками полиции, прибывшими по вызову.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

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