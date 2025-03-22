Житель Житомирщини отримав 10 років тюрми за спробу зґвалтувати 12-річну дівчинку

25-річний чоловік у стані сп’яніння вирішив зґвалтувати доньку знайомої.

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На Житомирщині судили чоловік за вчинення замаху на зґвалтування 12 річної дівчини, повідомляє обласна прокуратура.

Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Доведено, що в січні місяці 2023 року 25-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до місця проживання своєї знайомої. З’ясувавши що останньої не має вдома, вирішив зґвалтувати її малолітню доньку, яка перебувала вдома сама.

Разом з тим, малолітня потерпіла вчинила опір нападнику: пручалася та кликала на допомогу, а вирвавшись, подзвонила сестрі, яка викликала працівників поліції та знайомого.

Надалі, злочинні дії кривдника були припинені місцевим мешканцем та працівниками поліції, які прибули на виклик.

До вступу вироку в законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.

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