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У школах Техасу можуть проводити молитви під час навчального дня — Сенат ухвалив законопроект

21:26, 22 березня 2025
Учні техаських шкіл зможуть брати участь у молитвах і читанні Біблії під час навчального дня — за рішенням школи та з дозволу батьків.
У школах Техасу можуть проводити молитви під час навчального дня — Сенат ухвалив законопроект
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Сенат штату Техас ухвалив законопроект, який дозволяє школам проводити молитви та інші релігійні практики в межах навчального дня. Про це повідомляє Courthouse News.

Проект закону, запропонований сенатором-республіканцем Мейсом Міддлтоном, надає право державним школам і нерелігійним чартерам-школам ухвалювати політику, яка зобов'язуватиме кожен навчальний заклад надавати учням та працівникам можливість щодня брати участь у молитві чи читанні Біблії або інших священних текстів. Участь буде добровільною — лише за письмовою згодою батьків.

«Цей закон повертає молитви до наших державних шкіл», — заявив Міддлтон, виступаючи в Сенаті. — «Ми — держава, заснована на принципі «In God We Trust». Релігійна свобода — це те, що гарантує наша Конституція, і цей закон її розширює».

Питання молитви в державних школах — давно спірна тема в американській політиці та юриспруденції. Після рішення Верховного суду США у справі Kennedy v. Bremerton у 2022 році, республіканці почали активніше просувати подібні ініціативи. Тоді суд визнав, що звільнення футбольного тренера, який молився з гравцями після матчу, порушило його право на свободу віросповідання.

Проте критики нового закону звертають увагу на ключову відмінність: у справі Kennedy молитва була особистою ініціативою, тоді як новий закон передбачає організовану молитву під керівництвом школи.

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США релігія школа

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