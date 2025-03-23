Правоохранителя из Волыни подозревают в нелегальной торговле древесиной в приграничной зоне

Фигурант организовал незаконную вырубку леса в приграничной зоне, в которую привлек сообщников.

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Правоохранителя с Волыни подозревают в незаконной торговле древесиной в приграничной зоне. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, начальник одного из подразделений правоохранительных органов организовал незаконную вырубку леса вблизи границы, к которой привлёк ещё нескольких лиц — их причастность устанавливается.

Сообщники перевозили ценную древесину разных пород на подпольные пилорамы, где её перерабатывали и продавали. В среднем один кубометр такой древесины стоил около 2 тысяч гривен. Во время санкционированных обысков было обнаружено незаконно срубленное дерево и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Правоохранителя задержали при получении 36 тысяч гривен за содействие в транспортировке и продаже нелегально заготовленной древесины. Его взяли под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 121 тысячи гривен, а также отстранил его от выполнения служебных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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