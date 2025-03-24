У Києві судитимуть бізнесмена, який збудував ресторанний комплекс на захопленій ділянці біля озера Тельбін

З метою прибутку чоловік збудував кафе та вісім нежитлових будинків, загальною площею понад 650 квадратних метрів, які здавав в оренду іншим підприємцям.

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У Києві перед судом постане підприємець, який збудував кафе й комерційну нерухомість на самовільно захопленій ділянці біля озера Тельбин. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що в період з квітня 2013 по вересень 2020 року 60-річний підприємець самовільно зайняв частини трьох земельних ділянок площею понад 0,15 гектарів, що розташовані у Дніпровському районі столиці по проспекту Тичини й перебувають у власності територіальної громади міста Києва.

«З метою прибутку чоловік збудував там кафе та вісім нежитлових будинків, загальною площею понад 650 квадратних метрів, які здавав в оренду іншим підприємцям. Проте, жодних правоустановчих документів та дозволу на будівництво він не мав. Загалом, на незаконній забудові ділянок, що належать територіальній громаді міста Києва та розташовані в прибрежно-захисній смузі озера, чоловік заробив понад два мільйони гривень», - повідомили у поліції.

Під час досудового слідства суд, за клопотанням слідчих, наклав арешт на незаконно зведені об’єкти нерухомості, а фігуранту за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру. Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

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