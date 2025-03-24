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В Киеве будут судить бизнесмена, который построил ресторанный комплекс на захваченной территории возле озера Тельбин

22:00, 24 марта 2025
С целью получения прибыли мужчина построил кафе и восемь нежилых зданий общей площадью более 650 квадратных метров, которые сдавал в аренду другим предпринимателям.
В Киеве будут судить бизнесмена, который построил ресторанный комплекс на захваченной территории возле озера Тельбин
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В Киеве предстанет перед судом предприниматель, который построил кафе и коммерческую недвижимость на самовольно захваченной территории возле озера Тельбин. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что в период с апреля 2013 по сентябрь 2020 года 60-летний предприниматель самовольно занял части трех земельных участков площадью более 0,15 гектара, расположенных в Днепровском районе столицы по проспекту Тычины и находящихся в собственности территориальной громады города Киева.

«С целью получения прибыли мужчина построил там кафе и восемь нежилых зданий общей площадью более 650 квадратных метров, которые сдавал в аренду другим предпринимателям. Однако никаких правоустанавливающих документов и разрешения на строительство он не имел. В целом, на незаконной застройке участков, принадлежащих территориальной громаде города Киева и расположенных в прибрежно-защитной полосе озера, мужчина заработал более двух миллионов гривен», — сообщили в полиции.

Во время досудебного расследования суд, по ходатайству следователей, наложил арест на незаконно возведенные объекты недвижимости, а фигуранту, под процессуальным руководством прокуратуры, было сообщено о подозрении. В настоящее время следователи направили обвинительный акт в суд.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

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Национальная полиция Киев

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