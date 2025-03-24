На Закарпатье задержали чиновника железной дороги, который за деньги «решал вопросы» с военно-учетными документами

Злоумышленник способствовал незаконному оформлению статуса годного к военной службе в тыловых частях.

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СБУ разоблачила чиновника железной дороги, который за деньги помогал военнообязанным обновлять военно-учетные документы и проходить ВВК без фактического присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области.

Кроме того, злоумышленник способствовал незаконному оформлению статуса годного к военной службе в тыловых частях.

По имеющимся данным, к схеме причастен один из руководителей обособленного подразделения «Локомотивное депо «Мукачево» государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога».

Стоимость такой «услуги» чиновник оценил в 3,5 тысячи долларов.

Оперативники СБУ в Закарпатской области задержали злоумышленника возле его рабочего места после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения должностным лицом, сопряженное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.

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