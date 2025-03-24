На Закарпатті затримали посадовця залізниці, який за гроші «вирішував питання» з військово-обліковими документами

Зловмисник сприяв незаконному оформленню статусу придатного до військової служби у тилових частинах.

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СБУ викрила посадовця-залізничника, який за гроші допомагав військовозобов’язаним оновлювати військово-облікові документи та проходити ВЛК без фактичної присутності у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області.

Крім того, зловмисник сприяв незаконному оформленню статусу придатного до військової служби у тилових частинах.

За наявними даними, до оборудки причетний один із керівників відокремленого підрозділу «Локомотивне депо «Мукачево» державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця».

Вартість такої «послуги» посадовець оцінив у 3,5 тисячі доларів.

Оперативники СБУ в Закарпатській області затримали зловмисника поблизу його робочого місця після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

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