У Верховній Раді пояснили, як ошукані інвестори можуть легалізувати свої недобудови

Олена Шуляк розповіла про можливі варіанти вирішення проблеми недобудов для обманутих інвесторів та необхідність активної участі держави для запобігання таких ситуацій

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Ошукані інвестори можуть спробувати кілька варіантів легалізації своїх недобудов, але єдиного механізму для цього немає. У кожному випадку ефективність методів залежить від обставин, і немає гарантії, що вони спрацюють. Про це заявила голова парламентського комітету з питань державного управління та містобудування, лідерка партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, найкращим рішенням була б активна участь держави, щоб запобігати появі нових проблемних об’єктів, зокрема таких, як недобудови Войцеховського.

«Наразі немає ефективного універсального механізму, який можна використовувати для вирішення таких складних кейсів. Те, що може працювати у випадку одного кейсу з недобудом чи довгобудом, не працюватиме для іншого. Але зазначу – варіантів не так вже і багато, на жаль. Так, мешканці, зазвичай, пробують добудовувати самостійно. Іноді це виходить. Але у складних випадках це не завжди можливо», – пояснила парламентарка.

Як приклад вона навела будинки, які зводила компанія «Укогруп» Анатолія Войцеховського, якого на минулому тижні вдалося екстрадувати в Україну і який наразі перебуває в СІЗО, очікуючи рішення суду.

Ключова проблема цих будинків, зазначила Шуляк, – земля, яка або не мала цільового призначення під житлове будівництво, або була відчужена містом назад через грубі порушення. Подібні будинки не можна ввести в експлуатацію через проблеми із землею, а це означає неможливість підключення до інженерних мереж (світло, водопостачання, тепло тощо). Для мешканців єдиний варіант – підключатися за промисловими тарифами, що значно вищі ніж для побутових споживачів.

«Тому для мешканців рекомендацією може бути створення або житлово-будівельного кооперативу, або ОСББ, або рухатись через банкрутство попереднього девелопера і відчуження обʼєкта через суд. Але навіть і з такими способами безліч нюансів», – розповіла Шуляк.

Перший варіант – створення житлово-будівельного кооперативу, який візьме на баланс цей довгобуд, означатиме, що у нього обʼєднаються мешканці, які будуть добудовувати за власні кошти. Досить рідко вдається знайти стороннього інвестора – будівельну компанію, яка буде робити це за свій кошт, оскільки у будинках «Укогруп» квартири могли бути продані по декілька разів, зазначила парламентарка.

«Тому якщо підключаються інвестори-мешканці, їм потрібно буде юридично перевести землю на свій кооператив так, що він вступив у відносини з містом і став новим орендарем цієї землі. Але місто, на жаль, не завжди йде на поступки. Плюс кооператив можуть юридично не визнати надавачі комунальних послуг, тобто підрядники, які підключають обʼєкти до інженерних мереж. Останні розуміють, що там, де є проблема із землею, немає технічних умов, щоб до них підключитися», – зауважила народний депутат.

Другий можливий варіант – створити ОСББ. Але це можливо лише у випадку, якщо будинок готовий більше ніж на 90%. Втім, житловий проєкт стає недобудом значно раніше. Прецеденти з добудовою таким шляхом, за словами Шуляк, поки що змогли реалізувати хіба що окремі точкові комплекси.

Третій варіант – суд визнає банкрутство попереднього девелопера і відчужує обʼєкт. Далі або ОСББ, або житловий кооператив може спробувати знайти іншого девелопера, якому вже легше йти і домовлятись за землю з містом. Але це спрацює лише у тому випадку, якщо проєкт не законсервовано тривалий період – відновлювати роботи на них дуже важко, плюс змінилася маржинальність будівництва на додачу до воєнних ризиків.

Шуляк вказала, що найкращий спосіб уникнути таких ситуацій – запобігати їм ще на початковому етапі. Це можливо лише за умови зменшення корупційних ризиків під час видачі дозволів на будівництво. Єдиний шлях до цього – подальша цифровізація будівельної сфери. Вона мінімізує можливість домовленостей із чиновниками, оскільки більшість процесів відбуватиметься автоматично, а рішення ухвалюватимуться лише за наявності належної документації.

«Йдеться про можливість надання права розпочати будівництво (за наявності всіх документів) автоматично без участі чиновника в електронній системі, блокування проєктної документації з порушеннями, а також запровадження опції автоматичної видачі містобудівних умов та обмежень – одного з найбільших корупційних ризиків для галузі», – резюмувала Олена Шуляк.

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