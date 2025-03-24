В Верховной Раде объяснили, как обманутые инвесторы могут легализовать свои недострои

Елена Шуляк рассказала о возможных вариантах решения проблемы недостроев для обманутых инвесторов и необходимости активного участия государства для предотвращения таких ситуаций

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Обманутые инвесторы могут попытаться несколько вариантов легализации своих недостроек, но единого механизма для этого нет. В каждом случае эффективность методов зависит от обстоятельств, и нет гарантии, что они сработают. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам государственного управления и градостроительства, лидер партии «Слуга народа» Олена Шуляк.

По ее словам, лучшим решением была бы активная роль государства, чтобы предотвратить появление новых проблемных объектов, в том числе таких, как недострои Войцеховского.

«На данный момент нет эффективного универсального механизма, который можно было бы использовать для решения таких сложных кейсов. То, что может работать в случае одного недостроя или долгостроя, не сработает для другого. Но отмечу — вариантов не так уж и много, к сожалению. Да, жители обычно пытаются достроить самостоятельно. Иногда это удается. Но в сложных случаях это не всегда возможно», — объяснила парламентарий.

Как пример она привела дома, которые строила компания «Укогруп» Анатолия Войцеховского, которого на прошлой неделе удалось экстрадировать в Украину, и который сейчас находится в СИЗО, ожидая решения суда.

Ключевая проблема этих домов, отметила Шуляк, — земля, которая либо не имела целевого назначения под жилое строительство, либо была изъята городом обратно из-за грубых нарушений. Подобные дома нельзя ввести в эксплуатацию из-за проблем с землей, а это означает невозможность подключения к инженерным сетям (свет, водоснабжение, тепло и т.д.). Для жителей единственный вариант — подключаться по промышленным тарифам, которые значительно выше, чем для бытовых потребителей.

«Поэтому для жителей рекомендацией может быть создание либо жилищно-строительного кооператива, либо ОСМД, либо двигаться через банкротство предыдущего девелопера и изъятие объекта через суд. Но даже с такими способами множество нюансов», — рассказала Шуляк.

Первый вариант — создание жилищно-строительного кооператива, который возьмет на баланс этот долгострой, означает, что в него объединятся жители, которые будут достраивать за собственные средства. Довольно редко удается найти стороннего инвестора — строительную компанию, которая будет это делать за свой счет, так как в домах «Укогруп» квартиры могли быть проданы несколько раз, отметила парламентарий.

«Поэтому если подключаются инвесторы-жители, им нужно будет юридически перевести землю на свой кооператив так, чтобы он вступил в отношения с городом и стал новым арендатором этой земли. Но город, к сожалению, не всегда идет на уступки. Плюс кооператив могут юридически не признать поставщики коммунальных услуг, то есть подрядчики, которые подключают объекты к инженерным сетям. Последние понимают, что там, где есть проблема с землей, нет технических условий для подключения», — заметила народный депутат.

Второй возможный вариант — создать ОСМД. Но это возможно только в случае, если дом готов более чем на 90%. Однако жилой проект становится недостроем значительно раньше. Прецеденты с достройкой таким путем, по словам Шуляк, пока что удалось реализовать лишь отдельным точечным комплексам.

Третий вариант — суд признает банкротство предыдущего девелопера и изымает объект. Далее либо ОСМД, либо жилищный кооператив может попытаться найти другого девелопера, которому уже легче идти и договариваться о земле с городом. Но это сработает только в том случае, если проект не был законсервирован на длительный период — восстановить работы на них очень сложно, плюс изменилась маржинальность строительства на фоне военных рисков.

Шуляк указала, что лучший способ избежать таких ситуаций — предотвращать их еще на начальном этапе. Это возможно только при условии уменьшения коррупционных рисков при выдаче разрешений на строительство. Единственный путь к этому — дальнейшая цифровизация строительной сферы. Это минимизирует возможность договоренностей с чиновниками, так как большинство процессов будет происходить автоматически, а решения будут приниматься только при наличии надлежащей документации.

«Речь идет о возможности автоматического предоставления права начать строительство (при наличии всех документов) без участия чиновника в электронной системе, блокировании проектной документации с нарушениями, а также введении опции автоматической выдачи градостроительных условий и ограничений — одного из крупнейших коррупционных рисков для отрасли», — резюмировала Олена Шуляк.

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