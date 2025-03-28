У Польщі автобус перекинувся під час обгону

Під Пшемислем водій втратив контроль, всі пасажири змогли вибратися з салону.

Фото: RMF24

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі поблизу Пшемисля, в місті Макова, стався інцидент із пасажирським автобусом, який перекинувся після того, як водій не впорався з керуванням під час обгону. За повідомленнями польських ЗМІ, аварія сталася вранці.

Поліція припускає, що водій автобуса втратила контроль, і транспортний засіб з’їхав з дороги, перекинувшись на бік. В автобусі перебувало близько 30 осіб. Всі пасажири живі та змогли самостійно вибратися з салону до прибуття рятувальних служб.

Наразі не повідомляється про громадянство пасажирів або країну реєстрації автобуса, але на лобовому склі був видно напис «туристичний», що свідчить про ймовірно нерегулярне перевезення на території Польщі.

Водій і пасажири, які потребували медичної допомоги, отримали її. Серйозно травмованих немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.