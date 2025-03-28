В Польше автобус перевернулся во время обгона во время обгона

Под Пшемыслом водитель потерял контроль, все пассажиры смогли выбраться из салона.

Фото: RMF24

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В Польше вблизи Пшемысля, в городе Макова, произошел инцидент с пассажирским автобусом, который перевернулся после того, как водитель не справился с управлением во время обгона. По сообщениям польских СМИ, авария произошла утром.

Полиция предполагает, что водитель автобуса потеряла контроль, и транспортное средство съехало с дороги, перевернувшись на бок. В автобусе находилось около 30 человек. Все пассажиры живы и смогли самостоятельно выбраться из салона до прибытия спасательных служб.

Пока не сообщается о гражданстве пассажиров или стране регистрации автобуса, но на лобовом стекле была видна надпись «туристический», что свидетельствует о вероятно нерегулярной перевозке на территории Польши.

Водитель и пассажиры, которые нуждались в медицинской помощи, получили ее. Серьезно травмированных нет.

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