Организаторы определили, под каким номером выступит Украина на Евровидении – 2025

Группа Ziferblat с песней Bird of Pray выступит в первом полуфинале под номером 5.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Организаторы Евровидения-2025 объявили порядок выступлений в полуфиналах Песенного конкурса, которые состоятся 13 и 15 мая. Представители Украины, группа Ziferblat с песней «Bird of Pray», выступят на главной сцене Евровидения в первом полуфинале, где они выйдут под номером 5.

Порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах Евровидения-2025:

Напомним, что группа Ziferblat представила обновленную версию песни Bird of Pray. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса.

К созданию финальной версии присоединился саундпродюсер Антон Чилиби, который работал над треком Teresa & Maria для Alyona Alyona и Jerry Heil, а также над Stefania для Kalush Orchestra.

69-й песенный конкурс пройдет в швейцарском городе Базель, так как в Швеции победу одержали Nemo с песней The Code.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.