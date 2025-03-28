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Организаторы определили, под каким номером выступит Украина на Евровидении – 2025

18:05, 28 марта 2025
Группа Ziferblat с песней Bird of Pray выступит в первом полуфинале под номером 5.
Организаторы определили, под каким номером выступит Украина на Евровидении – 2025
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Организаторы Евровидения-2025 объявили порядок выступлений в полуфиналах Песенного конкурса, которые состоятся 13 и 15 мая. Представители Украины, группа Ziferblat с песней «Bird of Pray», выступят на главной сцене Евровидения в первом полуфинале, где они выйдут под номером 5.

Порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах Евровидения-2025:

Напомним, что группа Ziferblat представила обновленную версию песни Bird of Pray. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса.

К созданию финальной версии присоединился саундпродюсер Антон Чилиби, который работал над треком Teresa & Maria для Alyona Alyona и Jerry Heil, а также над Stefania для Kalush Orchestra.

69-й песенный конкурс пройдет в швейцарском городе Базель, так как в Швеции победу одержали Nemo с песней The Code.

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Украина конкурс Евровидение

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