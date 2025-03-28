Суд привлек к административной ответственности женщину за незаконное использование полицейской формы

Женщина выложила в Instagram видео, где была одета в полицейскую форму.

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Бориспольским горрайонным судом Киевской области рассмотрены административные материалы о привлечении к ответственности гражданки за незаконное использование полицейской формы, сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что в январе 2025 года в Борисполе женщина выложила в Instagram видео, на котором она незаконно использовала признаки принадлежности к национальной полиции Украины, а именно следующие элементы униформы полицейских: костюм, рубашку с нарукавным знаком «полиция» и брюки с накладными карманами с надписью «полиция», правила ношения которых предусмотрены приказом МВД №718 от 19.08.2017 года, чем нарушила требования ст. 51 ЗУ «О национальной полиции».

Исследовав доказательства, содержащиеся в материалах дела, суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184-3 КУоАП и наложил на нее административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн.

Кроме того, правонарушительница заплатит судебный сбор в размере 605 грн (дело № 359/278/25).

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