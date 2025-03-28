Суд притягнув до адміністративної відповідальності жінку за незаконне використання поліцейської форми

Жінка виклала в Instagram відео, де була одягнена у поліцейську форму.

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Бориспільським міськрайонним судом Київської області розглянуто адміністративні матеріали про притягнення до відповідальності громадянку за незаконне використання поліцейської форми, повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що у січні 2025 року у Борисполі жінка виклала в Instagram відео, на якому вона незаконно використовувала ознаки належності до національної поліції України, а саме наступні елементи однострою поліцейських: костюм, сорочку з нарукавним знаком «поліція» та брюки з накладними кишенями з надписом «поліція», правила носіння яких передбачені наказом МВС № 718 від 19.08.2017 року, чим порушила вимоги ст. 51 ЗУ «Про національну поліцію».

Дослідивши докази, які містяться в матеріалах справи, суд визнав її винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184-3 КУпАП та наклав на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

Крім того, правопорушниця сплатить судовий збір в розмірі 605 грн (справа № 359/278/25).

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