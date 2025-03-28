Організатори визначили, під яким номером виступить Україна на Євробаченні – 2025

Гурт Ziferblat із піснею «Bird of Pray» виступить у першому півфіналі під номером 5.

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Організатори Євробачення-2025 оголосили порядок виступів у півфіналах Пісенного конкурсу, які відбудуться 13 та 15 травня. Представники України, гурт Ziferblat із піснею «Bird of Pray», заспівають на головній сцені Євробачення у першому півфіналі, де виступлять під номером 5.

Порядок виступів учасників у першому та другому півфіналах Євробачення-2025:

Нагадаємо, що гурт Ziferblat представив оновлену версію пісні Bird of Pray. Відео було опублікували на офіційному ютуб-каналі конкурсу.

До створення фінальної версії долучився саундпродюсер Антон Чілібі, який працював над треком Teresa & Maria для Alyona Alyona та Jerry Heil, а також над Stefania для Kalush Orchestra.

69-й пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.

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