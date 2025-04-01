Добровольці віком 18-24 роки зможуть служити у ЗСУ, Нацгвардії та Державній прикордонній службі

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до проєкту «Контракт 18-24», що дозволяє молодим добровольцям приєднуватися до лав Сил оборони не тільки в складі Збройних сил України, а й у Національній гвардії та Державній прикордонній службі. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Зміни спрямовані на спрощення процедур підписання контракту, зокрема зменшення бюрократії та прискорення процесу укладання угоди. Тепер добровольці можуть підписати контракт без зайвих перешкод.
Окремо було врегульовано порядок затвердження посад для добровольців віком від 18 до 24 років:
Проєкт «Контракт 18-24» передбачає фінансові гарантії для добровольців: 1 000 000 грн, з яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — протягом служби. Щомісячне забезпечення складає до 120 000 грн.
До того ж, учасники контракту отримують додаткові пільги:
Контракт укладається на один рік і передбачає:
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