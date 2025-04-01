Добровольці віком 18-24 роки зможуть служити у ЗСУ, Нацгвардії та Державній прикордонній службі

Кабмін ухвалив зміни до програми «Контракт 18-24».

Фото: mod.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до проєкту «Контракт 18-24», що дозволяє молодим добровольцям приєднуватися до лав Сил оборони не тільки в складі Збройних сил України, а й у Національній гвардії та Державній прикордонній службі. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Зміни спрямовані на спрощення процедур підписання контракту, зокрема зменшення бюрократії та прискорення процесу укладання угоди. Тепер добровольці можуть підписати контракт без зайвих перешкод.

Окремо було врегульовано порядок затвердження посад для добровольців віком від 18 до 24 років:

для Збройних сил України — Генеральним штабом;

для Національної гвардії — Головним управлінням Нацгвардії за погодженням з Генштабом;

для Державної прикордонної служби — Адміністрацією прикордонників також за погодженням з Генштабом.

Проєкт «Контракт 18-24» передбачає фінансові гарантії для добровольців: 1 000 000 грн, з яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — протягом служби. Щомісячне забезпечення складає до 120 000 грн.

До того ж, учасники контракту отримують додаткові пільги:

«нульова» іпотека;

безкоштовне навчання і медичне забезпечення, включаючи зубне протезування;

можливість виїзду за кордон після року служби;

звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Контракт укладається на один рік і передбачає:

базову загальновійськову підготовку;

фахову спеціалізацію;

адаптацію в підрозділі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.