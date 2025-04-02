На Житомирщині водій збив жінку з дитиною та втік з місця ДТП

Поліцейські затримали підозрюваного.

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В селі Камінь Романівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля здійснив наїзд на 30-річну жінку, яка йшла з дитиною узбіччям дороги. Після аварії водій залишив місце події та поїхав геть. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Потерпіла жінка з травмами була госпіталізована до обласної клінічної лікарні. Дитина не постраждала, медики оглянули її і дозволили забрати додому.

Поліцейські слідчо-оперативної групи оглянули місце ДТП та задокументували всі обставини події. Водночас патрульні поліцейські розпочали розшук водія. Вони виявили автомобіль «Opel Kadett» та затримали 20-річного місцевого жителя у лісопосадці неподалік його дому.

Під час спілкування з водієм було помічено ознаки сп’яніння. Чоловік відмовився пройти тест на місці, проте згодом освідування підтвердило наявність алкоголю в крові. Водій був затриманий у процесуальному порядку.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Триває встановлення всіх обставин та причин ДТП.

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