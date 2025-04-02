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На Житомирщине водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП

23:30, 2 апреля 2025
Полицейские задержали подозреваемого.
На Житомирщине водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП
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В селе Камень Романовской общины произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля совершил наезд на 30-летнюю женщину, которая шла с ребенком по обочине дороги. После аварии водитель покинул место происшествия и уехал. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Пострадавшая женщина с травмами была госпитализирована в областную клиническую больницу. Ребенок не пострадал, медики осмотрели его и позволили забрать домой.

Полицейские следственно-оперативной группы осмотрели место ДТП и задокументировали все обстоятельства происшествия. В то же время патрульные полицейские начали розыск водителя. Они обнаружили автомобиль «Opel Kadett» и задержали 20-летнего местного жителя в лесопосадке недалеко от его дома.

Во время общения с водителем были замечены признаки опьянения. Мужчина отказался пройти тест на месте, однако впоследствии освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови. Водитель был задержан в процессуальном порядке.

Следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. Продолжается установление всех обстоятельств и причин ДТП.

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полиция ДТП Житомир

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