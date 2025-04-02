Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ – Трускавець

Укрзалізниця анонсувала додатковий поїзд Київ – Трускавець на квітень 2025 року.

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«Укрзалізниця» анонсувала додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець, який буде курсувати у квітні 2025 року. Це рішення спрямоване на покращення доступу до курортного міста для відпочиваючих.

Поїзд буде здійснювати додаткові рейси 4, 5, 6, 7, 11, 13 та 14 квітня. Згідно з розкладом, поїзд вирушатиме з Києва о 10:16 і прибуватиме до Трускавця о 19:37. З Трускавця він відправлятиметься о 09:03 та прибуватиме до Києва о 19:11. По маршруту поїзд зупинятиметься у Львові та Дрогобичі.

Квитки на додатковий поїзд уже доступні для покупки в мобільному застосунку, на сайті «Укрзалізниці» та в касах вокзалів.

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