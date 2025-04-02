Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев – Трускавец

Укрзализныця анонсировала дополнительный поезд Киев – Трускавец на апрель 2025 года.

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«Укрзализныця» анонсировала дополнительный поезд №159/160 Киев - Трускавец, который будет курсировать в апреле 2025 года. Это решение направлено на улучшение доступа к курортному городу для отдыхающих.

Поезд будет совершать дополнительные рейсы 4, 5, 6, 7, 11, 13 и 14 апреля. Согласно расписанию, поезд будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37. Из Трускавца он будет отправляться в 09:03 и прибывать в Киев в 19:11. По маршруту поезд будет останавливаться во Львове и Дрогобыче.

Билеты на дополнительный поезд уже доступны для покупки в мобильном приложении, на сайте «Укрзализныци» и в кассах вокзалов.

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