Нотаріальне посвідчення земельних угод — у Мін’юсті нагадали алгоритм дій

Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадала алгоритм дій щодо нотаріального посвідчення земельних угод.

При посвідченні договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, зокрема, земель сільськогосподарського призначення подається:

– документи, що посвідчують обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, цивільну правоздатність, дієздатність юридичних осіб, повноваження представника фізичної або юридичної особи;

– документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку;

– у разі спільної сумісної власності на земельну ділянку – нотаріально засвідчена згода або особиста присутність чоловіка/дружини, свідоцтво про шлюб, його/її паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

– у разі якщо земельна ділянка знаходиться в оренді згода орендаря на продаж (у випадку коли не він є покупцем);

– витяги з Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також із технічної документації про нормативну грошову оцінку;

– звіт про експерту грошову оцінку земель;

– реквізити відкритих рахунків;

– документи, що підтверджують джерела походження коштів або активів, за рахунок яких набувається право власності на земельну ділянку.

Договір купівлі-продажу такої земельної ділянки підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Посвідчення договорів, зокрема, про відчуження земельної ділянки здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – сторони відповідного договору (відповідно до ч. 6 ст. 55 Закону).

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