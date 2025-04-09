Практика судів
  1. В Україні

Нотаріальне посвідчення земельних угод — у Мін’юсті нагадали алгоритм дій

20:58, 9 квітня 2025
Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.
Нотаріальне посвідчення земельних угод — у Мін’юсті нагадали алгоритм дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадала алгоритм дій щодо нотаріального посвідчення земельних угод.

При посвідченні договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, зокрема, земель сільськогосподарського призначення подається:

– документи, що посвідчують обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, цивільну правоздатність, дієздатність юридичних осіб, повноваження представника фізичної або юридичної особи;

– документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку;

– у разі спільної сумісної власності на земельну ділянку – нотаріально засвідчена згода або особиста присутність чоловіка/дружини, свідоцтво про шлюб, його/її паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

– у разі якщо земельна ділянка знаходиться в оренді згода орендаря на продаж (у випадку коли не він є покупцем);

– витяги з Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також із технічної документації про нормативну грошову оцінку;

– звіт про експерту грошову оцінку земель;

– реквізити відкритих рахунків;

– документи, що підтверджують джерела походження коштів або активів, за рахунок яких набувається право власності на земельну ділянку.

Договір купівлі-продажу такої земельної ділянки підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Посвідчення договорів, зокрема, про відчуження земельної ділянки здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – сторони відповідного договору (відповідно до ч. 6 ст. 55 Закону).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст нотаріус земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голосування на виборах через Дію є нереалістичним через технологічні ризики – Руслан Стефанчук

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично», зазначив Руслан Стефанчук.

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300

Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Руслан Стефанчук пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення поствоєнних виборів

«Унікальність ситуації у тому, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції – а у нас передбачені чергові або позачергові вибори. Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт» – Руслан Стефанчук.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну

Мінцифри пропонується включити до складу сектору безпеки і оборони, однак ГНЕУ ВР зауважило, що у Міноборони вже працюють підрозділи, відповідальні за впровадження та розвиток новітніх технологій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду