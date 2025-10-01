Суддям, членам ВРП і ВККС пропонують обмежити винагороду 80 тисячами грн

Обмеження лімітом у 80 тисяч грн на місяць пропонується розповсюдити на суддівську винагороду, зарплати членів ВККС та ВРП, депутатів, прокурорів та інших посадовців – Данило Гетманцев та Руслан Стефанчук подали поправку до держбюджету на 2026 рік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддівську винагороду, а також зарплати членів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів пропонують обмежити лімітом у 80 тисяч грн. Про це стало відомо «Судово-юридичній газеті» з власних джерел.

Так, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив, що разом з головою парламенту Русланом Стефанчуком запропонував поправку до законопроекту 14000 про Державний бюджет України на 2026 рік.

«Судово-юридичній газеті» стало відомо, кого може торкнутися цей ліміт.

Отже, ліміт у разі врахування цієї поправки буде торкатися:

– зарплат, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування)

– зарплати, суддівської винагороди, грошового забезпечення:

народних депутатів України

суддів

суддів Конституційного Суду України

членів Вищої ради правосуддя

членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

прокурорів

працівників, службових і посадових осіб Нацбанку

інших службових і посадових осіб, працівників, оплата праці яких регулюється спеціальними законами.

Обмеження не застосовується при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Перелік відповідних посад, для яких не застосовується ліміт, буде встановлений Кабміном.

Так, законопроект про бюджет-2026 пропонується доповнити статтею 48 такого змісту:

«Установити, що у 2026 році заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує 80 тис. гривень на місяць.

Зазначене обмеження не застосовується при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення особам із числа осіб, зазначених у частині першій цієї статті, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Перелік відповідних посад встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Обмеження, встановлене у частині першій цієї статті, застосовується також при нарахуванні заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення відповідно народним депутатам України, суддям, суддям Конституційного Суду України, членам Вищої ради правосуддя, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами (крім осіб, встановлених у переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої цієї статті)».

Як зазначив Гетманцев, «в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору». «Саме тому вважаю, що на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений. З цією метою разом зі спікером Русланом Стефанчуком подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць. При цьому таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони», пояснив він.

Водночас, виникає питання стосовно того, що суддівська винагорода може регулюватися лише законом про судоустрій і статус суддів. Тож, для того, аби відповідний ліміт запрацював, потрібно внести зміни і до спеціального закону.

Нагадаємо, що Пленум Верховного Суду 12 вересня розглянув запропоновані до розгляду Верховній Раді законопроекти 13467 та 13467-1 про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів суддів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.