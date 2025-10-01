Судьям, членам ВСП и ВККС предлагают ограничить вознаграждение 80 тысячами грн

Ограничение лимитом в 80 тысяч грн в месяц предлагается распространить на судейское вознаграждение, зарплаты членов ВККС и ВСП, депутатов, прокуроров и других должностных лиц – Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук подали поправку к госбюджету на 2026 год.

Судейское вознаграждение, а также зарплаты членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей предлагают ограничить лимитом в 80 тысяч грн. Об этом стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников.

Так, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев сообщил, что вместе с главой парламента Русланом Стефанчуком предложил поправку к законопроекту 14000 о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

«Судебно-юридической газете» стало известно, кого может коснуться этот лимит.

Итак, лимит в случае учета этой поправки будет касаться:

– зарплат, денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления)

– зарплаты, судейского вознаграждения, денежного обеспечения:

народных депутатов Украины

судей

судей Конституционного Суда Украины

членов Высшего совета правосудия

членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины

прокуроров

работников, служебных и должностных лиц Нацбанка

других служебных и должностных лиц, работников, оплата труда которых регулируется специальными законами.

Ограничение не применяется при начислении заработной платы, денежного обеспечения лиц, которые участвуют в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Перечень соответствующих должностей, для которых не применяется лимит, будет установлен Кабмином.

Так, законопроект о бюджете-2026 предлагается дополнить статьей 48 следующего содержания:

«Установить, что в 2026 году заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) начисляются в размере, не превышающем 80 тыс. гривен в месяц.

Указанное ограничение не применяется при начислении заработной платы, денежного обеспечения лицам из числа лиц, указанных в части первой этой статьи, которые участвуют в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Перечень соответствующих должностей устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Ограничение, установленное в части первой этой статьи, применяется также при начислении заработной платы, судейского вознаграждения, денежного обеспечения соответственно народным депутатам Украины, судьям, судьям Конституционного Суда Украины, членам Высшего совета правосудия, членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, прокурорам, работникам, служебным и должностным лицам Национального банка Украины, а также другим служебным и должностным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами (кроме лиц, установленных в перечне, утвержденном Кабинетом Министров Украины в соответствии с частью второй этой статьи)».

Как отметил Гетманцев, «в условиях военного положения справедливость является важнейшим элементом общественного договора». «Именно поэтому считаю, что на время войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено. С этой целью вместе со спикером Русланом Стефанчуком подали предложение к Госбюджету на 2026 год для ограничения уровня заработных плат чиновников лимитом 80 тыс. грн в месяц. При этом такое ограничение не будет распространяться на лиц, которые участвуют в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны», – пояснил он.

В то же время, возникает вопрос относительно того, что судейское вознаграждение может регулироваться только законом о судоустройстве и статусе судей. Поэтому, для того, чтобы соответствующий лимит заработал, нужно внести изменения и в специальный закон.

Напомним, что Пленум Верховного Суда 12 сентября рассмотрел предложенные к рассмотрению Верховной Раде законопроекты 13467 и 13467-1 о замене прожиточного минимума на определенную величину для расчета окладов судей.

Автор: Наталя Мамченко

