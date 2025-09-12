Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Пленум Верховного Суда 12 сентября рассмотрел предложенные к рассмотрению Верховной Радой законопроекты 13467 и 13467-1 о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей. Докладчиком по этому вопросу выступил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко.

Пленум ВС предложил учесть приведенные в его решении замечания при принятии соответствующего законодательства. То есть Пленум в своем решении не предлагает отклонить данные законопроекты. За такое решение проголосовало – 86 судей ВС, против – 30 судей.

Одно из основных замечаний касалось динамики размера базовой расчетной величины.

Так, законодатель не может произвольно изменять размер оклада судьи (решение КСУ от 11 марта 2020 года №4-р/2020).

Пленум ВС осознает, что введенный в 2016-2017 годах размер судейского вознаграждения соответствовал тогдашним реалиям. Впрочем, как отметил Станислав Кравченко, начиная с 2020 года судейское вознаграждение всех инстанций прекратило свой рост. И, начиная с 2021 года, для расчета окладов судей применяется «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн.

Анализируемые законопроекты не приводят к уменьшению размера судейского вознаграждения, однако и не предусматривают механизмов относительно изменения ее размера, в частности из-за инфляционных процессов. При этом, в соответствии с данными Нацбанка, уровень инфляции в 2021-2024 годы составил 63,9%, а за 2025 год – 78,18%. Судейское вознаграждение за 4 года потеряло почти две трети своего размера.

Законопроекты не предусматривают никаких объективных показателей, которые могли бы учитываться при расчете орудийной величины, в то время как прожиточный минимум отражает экономическую ситуацию.

В условиях обесценивания денежной единицы и роста цен фактически замена ПМ на орудийную величину означает снижение судейского вознаграждения, а это уже создает риски для судейской независимости.

Поэтому, по мнению Пленума, должна быть связь размера расчетной величины с экономическими процессами, что происходят в государстве. Например, с тем же прожиточным минимумом или уровнем инфляции.

Кроме того, орудийная величина будет ежегодно определяться Кабмином. А это противоречит подходу, который был воплощен в результате конституционной реформы 2016 года. В частности, она предусматривала, что судейское вознаграждение регулируется законом о судоустройстве и не может определяться другими нормативно-правовыми актами.

Но оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь орудийная величина будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете.

Это законодательное регулирование составляет угрозу судейской независимости.

Таким образом, Пленум ВС не возражает, что для расчета окладов других работников эта орудийная величина может быть введена, но не для расчета оклада судьи.

Напомним, в консультативном заключении Высшего совета правосудия относительно законопроектов 13467 и 13467-1 о применении орудийных величин к расчету окладов судей говорится о том, что нужно увеличить оклад судьям апелляционных судов и ВАКС до 121,4 тысяч грн, а также убрать возможность решениями органов исполнительной власти регулировать размер судейского вознаграждения.

«Базовый» законопроект 13467 внесли Руслан Стефанчук, Галина Третьякова и в общем около 100 народных депутатов. Альтернативный 13467-1 – председатель правового комитета Денис Маслов (и он сейчас рекомендован к принятию за основу).

Так, на сегодня размер должностного оклада судьи рассчитывается, исходя из прожиточного минимума в 2102 грн, и – без надбавок, без применения коэффициентов и доплат – составляет:

судьи местного суда – 63 060 грн

судьи апелляционного суда и ВАКС – 105,1 тысяч грн

судьи Верховного Суда – 157 650 грн.

В случае принятия законопроектов 13467 и 13466, которые предусматривают поручить правительству обеспечение установления в 2026 году орудийной величины не менее 3470 грн, новый базовый размер должностного оклада судьи будет составлять:

судьи местного суда – 63 154 гривны

судьи апелляционного суда и ВАКС – 105 141 гривна

судьи Верховного Суда – 157 885 гривен.

В свою очередь, в случае принятия альтернативного законопроекта 13467-1 размер должностного оклада судьи местного суда будет составлять – 90 220 грн, а в другом вышеуказанные суммы не изменятся.

По мнению Высшего совета правосудия, размеры базового должностного оклада судьи, предусмотренные в законопроекте 13467-1 (относительно 90 тысяч грн – прим. ред.), являются более справедливыми по сравнению с теми, что предложены в основном законопроекте 13467.

Вместе с тем, Высший совет правосудия обращает внимание на то, что аналогичный подход должен быть реализован и в отношении судей апелляционных и высших специализированных судов.

Таким образом, ВСП предлагает определить размер базового должностного оклада судьи апелляционного суда и ВАКС на уровне 121 450 грн.

Также ВСП указал, что предусмотренные в законопроекте базовые орудийные величины могли бы рассматриваться как условно приемлемый механизм, если бы была предусмотрена их обязательная индексация в соответствии с уровнем инфляции в Украине.

Однако Высший совет правосудия в очередной раз видит риски зависимости судебной власти от органов исполнительной власти, ведь размер судейского вознаграждения будет зависеть от решений Кабмина.

Автор: Наталя Мамченко

