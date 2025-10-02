Практика судів
Кримчанин із паспортом РФ підпалив два військові авто у Києві – йому загрожує 10 років

07:54, 2 жовтня 2025
34-річний чоловік із Криму підпалив два позашляховики за гроші.
У Києві повідомлено про підозру 34-річному уродженцю Сімферополя, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики в Шевченківському районі.

За даними поліції, зловмисник після анексії Криму в 2014 році залишився на окупованій території, отримав російський паспорт, а в 2021 році переїхав до Києва. На початку повномасштабного вторгнення він вступив до тероборони, але згодом самовільно залишив службу. У пошуках заробітку він зв’язався з «куратором» із РФ, який платив за знищення військової техніки. Чоловік придбав легкозаймисту рідину та підпалив позашляховики Isuzu Trooper і Ford. Його затримали оперативники спільно з фахівцями кримінального аналізу.

За ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу) йому загрожує до 10 років ув’язнення. Фігурант перебуває під вартою, розслідування веде Шевченківська окружна прокуратура.

