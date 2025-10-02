Крымчанин с паспортом РФ поджег два военных автомобиля в Киеве – ему грозит 10 лет

34-летний мужчина из Крыма поджег два внедорожника за деньги.

В Киеве сообщено о подозрении 34-летнему уроженцу Симферополя, который по заданию спецслужб РФ поджег два военных внедорожника в Шевченковском районе.

По данным полиции, злоумышленник после аннексии Крыма в 2014 году остался на оккупированной территории, получил российский паспорт, а в 2021 году переехал в Киев. В начале полномасштабного вторжения он вступил в терроборону, но впоследствии самовольно оставил службу. В поисках заработка он связался с «куратором» из РФ, который платил за уничтожение военной техники. Мужчина приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и поджег внедорожники Isuzu Trooper и Ford. Его задержали оперативники совместно со специалистами криминального анализа.

По ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога) ему грозит до 10 лет лишения свободы. Фигурант находится под стражей, расследование ведет Шевченковская окружная прокуратура.

