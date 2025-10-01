Зарплати чиновників можуть обмежити лімітом в 80 тисяч грн – Гетманцев і Стефанчук подали пропозицію до бюджету-2026

Тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений – Данило Гетманцев пояснив, чому зарплати чиновників можуть обмежити 80 тисячами грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заробітні плати державних службовців можуть обмежити лімітом в 80 тисяч грн. Відповідну пропозицію до законопроекту 14000 про Державний бюджет на 2026 рік подав голова податкового Комітету Данило Гетманцев разом з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

«Переконаний, що в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору. Саме тому вважаю, що на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений.

З цією метою разом зі спікером Русланом Стефанчуком подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць. При цьому таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Запрошую колег - народних депутатів приєднатися до підписання», зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», раніше соціальний комітет Ради, який очолює Галина Третьякова, у своїх висновках до проекту бюджету-2026 запропонував відв’язати оклади суддів, прокурорів та інших від прожиткового мінімуму.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.