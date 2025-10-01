Ограничение зарплат чиновников лимитом в 80 тысяч грн – Гетманцев и Стефанчук внесли предложение к бюджету-2026

Бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено – Даниил Гетманцев объяснил, почему зарплаты чиновников могут ограничить 80 тысячами грн.

Заработные платы государственных служащих могут ограничить лимитом в 80 тысяч грн. Соответствующее предложение к законопроекту 14000 о Государственном бюджете на 2026 год внес глава налогового Комитета Даниил Гетманцев совместно с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

«Убежден, что в условиях военного положения справедливость является важнейшим элементом общественного договора. Именно поэтому считаю, что на время войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено.

С этой целью вместе со спикером Русланом Стефанчуком мы внесли предложение в Госбюджет на 2026 год для ограничения уровня заработных плат чиновников лимитом 80 тыс. грн в месяц. При этом такое ограничение не будет распространяться на лиц, участвующих в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Приглашаю коллег – народных депутатов присоединиться к подписанию», – отметил Гетманцев.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», ранее социальный комитет Рады, который возглавляет Галина Третьякова, в своих выводах к проекту бюджета-2026 предложил отвязать оклады судей, прокуроров и других от прожиточного минимума.

Автор: Наталя Мамченко

