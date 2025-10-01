В социальном комитете Рады осудили установление в проекте бюджета «особого» прожиточного минимума для расчета окладов судей и прокуроров

Комитет, возглавляемый Галиной Третьяковой, отметил, что практика применения каждый год в законе о бюджете «особых» размеров прожиточного минимума для расчета окладов судей, прокуроров, налоговиков, таможенников не предусмотрена ни одним законодательным актом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, возглавляемый Галиной Третьяковой, рассмотрел правительственный законопроект 14000 о государственном бюджете на 2026 год. Во время рассмотрения проекта главного финансового документа страны народные депутаты заслушали первого заместителя министра финансов Романа Ермоличева, министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, заместителя министра экономики Дарью Марчак и министра по делам ветеранов Наталью Калмыкову.

Среди прочего, как отметил Комитет, «правительством предлагается продолжить негативную практику» относительно определения нескольких дополнительных величин прожиточного минимума для трудоспособных лиц для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов, оставив их размеры на уровне по состоянию на 31 декабря 2025 года.

«Уже в который раз Комитет хочет отметить, что указанное множественное утверждение размеров прожиточного минимума для одной социально-демографической группы на один и тот же временной промежуток не предусмотрено ни одним законодательным актом и не согласуется с нормами законов «О прожиточном минимуме» и «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях».

Такое использование прожиточного минимума как инструмента финансового управления, а не как социального ориентира, искажает первоначальный смысл, заложенный в идею назначения прожиточного минимума как базового государственного социального стандарта в сфере формирования и реализации государственной социальной политики», – говорится в протоколе комитета.

По мнению Комитета, в целом «привязка расчета размеров должностных окладов к прожиточному минимуму» обусловливает необходимость изыскания существенных объемов бюджетных средств на финансирование повышенных должностных окладов работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы, государственных органов, органов прокуратуры, судей даже в случае незначительного повышения прожиточного минимума.

«В то же время пенсии, другие виды социальных выплат и помощи, которые являются основным источником существования и должны обеспечивать уровень жизни не ниже установленного законом прожиточного минимума, имеют абсолютно несоизмеримые величины по сравнению с упомянутыми зарплатами, конечно, не в пользу социальных выплат.

Таким образом происходит уничтожение системы социальной защиты населения, которая недополучает сотни миллиардов гривен из-за неспособности государства обеспечить финансирование заработных плат работников бюджетной сферы, рассчитанных на основе реального прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Следовательно, очевидно, что устранение зависимости размеров разнообразных выплат и величин, в частности и заработных плат (должностных окладов), от прожиточного минимума будет способствовать созданию условий для качественного функционирования системы социальной защиты», – отметил комитет.

Итак, комитет предлагает как можно скорее принять законопроект 3515 относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения, который, кроме введения новой методологии расчета прожиточного минимума, предусматривает усовершенствование подходов определения размеров заработной платы работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, государственных органов, органов прокуратуры и т.п.

Также комитет рекомендует обратить внимание на законопроект 13466 о введении орудийных величин вместо прожиточного минимума для расчета окладов должностных лиц, «которым предлагается прекратить несвойственное для природы базового социального стандарта использование прожиточного минимума в качестве расчетной единицы размеров должностных окладов и зарплат».

Комитет в своем заключении также рекомендовал дополнить законопроект о бюджете нормой о поручении Кабмину до 1 июля 2026 года подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в законы «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», «О прокуратуре» и др. относительно установления единых подходов пенсионного возраста (возраста выхода на пенсию) лицам, которым пенсия назначена по «специальным» законам, и осуществления таким лицам индексации пенсий на общих условиях, независимо от изменения заработной платы (дохода или денежного обеспечения).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.