Погрожував жінці та дітям: на Хмельниччині чоловік вимагав продати землю та поділитися заробітком

23:59, 1 жовтня 2025
Чоловік з погрозами вимагав у знайомої продати 6 га землі.
На Хмельниччині 51-річний чоловік вимагав у знайомої продати 6 га землі  вартістю пів мільйона гривень. За планом підозрюваного половину цієї суми жінка мала віддати йому. Про це розповіли у прокуратурі.

У разі відмови, погрожував застосувати фізичне насильство до неї та її дітей. Пізніше вимоги чоловіка змінилися. Він захотів 200 тисяч гривень. Жінка, побоюючись за свою безпеку та безпеку дітей, передала підозрюваному зазначену суму.

Чоловіка затримано правоохоронцями одразу після отримання коштів. Йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану. 

